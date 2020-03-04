Підозри на коронавірус та нічний бунт: як Чернівці зустріли світову хворобу

У Чернівцях ще трьох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус. Нині діагноз не підтверджений – людей перевіряють.

Тим часом, перший хворий – у задовільному стані, і всі 25 людей, які з ним контактували, не мають ознак недуги.

Водночас чернівчани вночі влаштували бунт, щоб дружину хворого перевезли з квартири, де вона була на самоізоляції, до лікарні. Чим усе закінчилося – дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Чернівці підготувались до коронавірусу.

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