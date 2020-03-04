Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Підозри на коронавірус та нічний бунт: як Чернівці зустріли світову хворобу

У Чернівцях ще трьох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус. Нині діагноз не підтверджений – людей перевіряють.

Тим часом, перший хворий – у задовільному стані, і всі 25 людей, які з ним контактували, не мають ознак недуги.

Водночас чернівчани вночі влаштували бунт, щоб дружину хворого перевезли з квартири, де вона була на самоізоляції, до лікарні. Чим усе закінчилося – дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Чернівці підготувались до коронавірусу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Новий очільник МОЗ свій перший брифінг присвятить коронавірусу
Новий очільник МОЗ свій перший брифінг присвятить коронавірусу
У Грузії виплатять компенсації людям, які перебувають через коронавірус в самоізоляції
У Грузії виплатять компенсації людям, які перебувають через коронавірус в самоізоляції
Самоізоляція людей, які контактували з хворими на коронавірус, безпечна – Ляшко
Самоізоляція людей, які контактували з хворими на коронавірус, безпечна – Ляшко
В Україні може різко зрости кількість інфікованих коронавірусом – ВООЗ
В Україні може різко зрости кількість інфікованих коронавірусом – ВООЗ
80% хворих переносять коронавірус в легкій формі
80% хворих переносять коронавірус в легкій формі
Італія закрила школи та університети через коронавірус
Італія закрила школи та університети через коронавірус
Інфекційні лікарні фінансуватимуться через систему реагування на НС
Інфекційні лікарні фінансуватимуться через систему реагування на НС
У двох велогонщиків російської команди виявили коронавірус
У двох велогонщиків російської команди виявили коронавірус

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка