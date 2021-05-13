Підприємство Укроборонпрому скорочує робочі години через брак грошей

Харківське конструкторське бюро імені Морозова через нестачу грошей із липня переводить понад 100 провідних конструкторів та інженерів на одноденний графік роботи.

Усе через те, що підприємство наразі має 200 млн грн боргу та великі штрафи через зірвані контракти 2018-2019 років.

Незгодних із таким режимом працівників звільнять. Цю інформацію підтвердив Фактам ICTV керівник заводу Яков Мормило.

Наказ уже передали для ознайомлення.

Загалом у бюро – майже 800 співробітників. Це – єдине харківське підприємство, підпорядковане Укроборонпрому, що має велике державне замовлення на 70 БТРів, 60 з яких – для морської піхоти.

Конструкторське бюро нині модернізує танк Т-64 під шифром Краб та працює над імпортозаміщенням Оплоту під шифром Бастіон.

Цей танк не можуть виготовляти для українського війська, поки не замінять російські комплектуючі на європейські або українські. Саме над цим працюють конструктори.

Директор запевняє, що всі замовлення бюро виконає.

Готовність Укроборонпрому подвоїти виробництво

14 квітня генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв повідомив, що підприємства, що входять до складу об’єднання, готові виготовити удвічі більше продукції, якщо буде така потреба.

Таку заяву він зробив через загострення ситуації на Сході України.

У 2020 році обсяги виробництва склали 30,2 млрд грн.

Детальніше про готовність Укроборонпрому подвоїти виробництво читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Харківське конструкторське бюро імені Морозова

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