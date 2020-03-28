Підписання угоди та штраф за порушення – як поліція контролює самоізоляцію

17 тис. грн. штрафу загрожує тим, хто повернувся з-за кордону і не дотримується умов двотижневої самоізоляції.

Перетинаючи кордон, кожен мав підписати відповідну угоду та вказати адресу, за якою впродовж 14-ти днів зобов’язується перебувати.

Дотримання умов карантину цими людьми контролює поліція. Адже ігнорувати подібні заходи в умовах поширення вірусу – надто небезпечно. Докладніше – у сюжеті Катерини Курбанової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як люди на Луганщині дотримуються карантину та чи захищені військові.

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