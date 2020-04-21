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Підробні антисептики. Чим небезпечний фальсифікат і як відрізнити

Чимало роботи у правоохоронців нині і на ринку засобів для боротьби з коронавірусом. Фальсифікату повно, особливо небезпечно натрапити на підробні антисептики. Для чоловіка з Коломиї, наприклад, це скінчилося опіками рук.

СБУ викрила підпільний цех із виробництва антисептиків. На місці знайшли 200 л спирту і майже півтори тисячі готового фальсифікату.

Нині інтернет всипаний сурогатом антисептиків. Причому, підробляють не лише українські, а й європейські засоби. Тож відповідальні компанії уже теж складають чорні списки фальсифікаторів.

Що має насторожити – це суттєва знижка, наприклад, у 50%, відсутність інформації про виробника, голосні заяви, що антисептик бореться з коронавірусом або ж є суперефективним чи універсальним. Корисно почитати відгуки або ж просто погуглити назву.

Факти ICTV раніше писали про те, як зробити антисептик для рук із перекисом та спиртом – рецепт ВООЗ.

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