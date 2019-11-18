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Підробні ліки через інтернет: як перевірити, чи справжні препарати

Українці дедалі більше купують в інтернеті, це зручно, просто і швидко. У два кліки можна замовити не тільки техніку та одяг, але й їжу і навіть ліки. Однак фармацевти попереджають, що з ліками потрібно бути обережними, адже можна натрапити на аферистів.

Реклама багатьох препаратів в мережі – це суцільний обман, шахраї навчилися майстерно підробляти стилістику відомих сайтів і спекулювати на іменах людей, яким довіряють мільйони. Так само успішно аферисти заплутують покупців хитрими рекламними формулюваннями.

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Українські суди завалені подібними позовами, але знайти шахраїв непросто. Сайти-одноденки оперативно зникають, сліди виробника псевдоліків заплутані, підступні формулювання ускладнюють доведення провини.

Тому найкращий спосіб не потрапити на гачок аферистів – це ігнорувати подібні реклами та консультуватися з лікарем. Так ви збережете своє здоров’я, нерви і гроші.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку шахраї використовують нову схему, пов’язану з продажем і купівлею товарів через інтернет.

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