Підробити неможливо: як працює електронний рецепт від лікаря
У Дніпрі вперше в Україні впровадили електронний рецепт.
Тепер аби купити препарати, призначені сімейним лікарем, в аптеці достатньо показати смс зі свого смартфона.
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Отримати електронний рецепт можна без прив’язки до місця реєстрації. Його виписує сімейний лікар – дистанційно або під час прийому. У рецепті індивідуально, під кожного пацієнта, вказують всю додаткову інформацію про препарат.
Лише за тиждень роботи сервісу в Дніпрі виписали майже 5 тис. електронних рецептів. Діє він упродовж місяця, а підробити його, запевняють фахівці, неможливо.
Зарплата медиків в Україні
З 1 вересня українським медикам підвищать зарплати. Відповідне рішення вже погодив бюджетний комітет Верховної Ради.
Для цього з Фонду для боротьби з Covid-19 виділять 6 млрд грн.