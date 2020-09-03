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Підробити неможливо: як працює електронний рецепт від лікаря

У Дніпрі вперше в Україні впровадили електронний рецепт.

Тепер аби купити препарати, призначені сімейним лікарем, в аптеці достатньо показати смс зі свого смартфона.

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Отримати електронний рецепт можна без прив’язки до місця реєстрації. Його виписує сімейний лікар – дистанційно або під час прийому. У рецепті індивідуально, під кожного пацієнта, вказують всю додаткову інформацію про препарат.

Лише за тиждень роботи сервісу в Дніпрі виписали майже 5 тис. електронних рецептів. Діє він упродовж місяця, а підробити його, запевняють фахівці, неможливо.

Зарплата медиків в Україні

З 1 вересня українським медикам підвищать зарплати. Відповідне рішення вже погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Для цього з Фонду для боротьби з Covid-19 виділять 6 млрд грн.

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