Підробив сертифікат, а потім ледь вижив: у Миколаєві чоловік вимагає його вакцинувати

У Миколаєві чоловік поплатився за підробну вакцинацію. Він купив довідку, захворів на коронавірус і ледь вижив.

Потім захотів щепитися по-справжньому, але не зміг, бо вже був у базі даних. Тепер чоловік вимагає його вакцинувати.

Регіональний координатор уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало каже, що у такому випадку людина зможе довести, що вона не щеплювалася лише тоді, коли цей факт підтвердить лікар.

Загалом, за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію правоохоронці відкрили майже 500 кримінальних проваджень. 85 людей уже одержали підозру, серед них – троє лікарів, які вносили неправдиві дані.

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