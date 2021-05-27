Підрозділ майбутнього: як служать бійці бригади швидкого реагування НГУ

У час війни з Росією українська армія постійно покращує свої навички за сучасними світовими стандартами. Орієнтуючись на нормативи НАТО, несуть службу військовослужбовці бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Сюди потрапляють лише фізично сильні й морально стійкі бійці. Відбір суворий. З першого ж дня майже цілодобові навчання, і значна кількість – на полігонах. Там бійці стріляють з автоматів, атакують з танків, артилерії, штурмують, захоплюють і ліквідовують ворога.

Військової справи тут навчають не теоретики. Одні інструктори мають воєнний досвід, інші – стажувалися у країнах НАТО. Готують універсальних солдатів. Хоча вузьких спеціалізацій не скасовують – снайперів чи розвідників.

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Згодом набуті навички бійцям довелося демонструвати вже у реальних боях. Про війну бійці згадують неохоче. За дві ротації з війни бригада повернулася без великих втрат.

Сам кістяк бригади – добровольці, які згодом прийшли сюди на контракт. Сам підрозділ ще шість років тому під час створення охрестили бригадою майбутнього. Але бійці визнають: перехід на натовські стандарти – справа не одного року.

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Для цього президент запропонував народним обранцям ухвалити закон Про основи національного спротиву.

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