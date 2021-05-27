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Підрозділ майбутнього: як служать бійці бригади швидкого реагування НГУ

У час війни з Росією українська армія постійно покращує свої навички за сучасними світовими стандартами. Орієнтуючись на нормативи НАТО, несуть службу військовослужбовці бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Сюди потрапляють лише фізично сильні й морально стійкі бійці. Відбір суворий. З першого ж дня майже цілодобові навчання, і значна кількість – на полігонах. Там бійці стріляють з автоматів, атакують з танків, артилерії, штурмують, захоплюють і ліквідовують ворога.

Військової справи тут навчають не теоретики. Одні інструктори мають воєнний досвід, інші – стажувалися у країнах НАТО. Готують універсальних солдатів. Хоча вузьких спеціалізацій не скасовують – снайперів чи розвідників.

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Згодом набуті навички бійцям довелося демонструвати вже у реальних боях. Про війну бійці згадують неохоче. За дві ротації з війни бригада повернулася без великих втрат.

Сам кістяк бригади – добровольці, які згодом прийшли сюди на контракт. Сам підрозділ ще шість років тому під час створення охрестили бригадою майбутнього. Але бійці визнають: перехід на натовські стандарти – справа не одного року.

Збільшення чисельності ЗСУ

25 травня 2021 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект, який має на меті збільшення чисельності Збройних сил України.

Для цього президент запропонував народним обранцям ухвалити закон Про основи національного спротиву.

Детальніше читайте на Фактах ICTV.

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