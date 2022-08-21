Підрив авто з донькою Дугіна: Подоляк пояснив процеси, які відбуваються в РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував підрив автомобіля з донькою ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

Він зауважив, що росіяни продовжуватимуть нагнітати ситуацію всередині РФ, адже вони роблять це вже шість місяців.

– Вони нагнітають, бо хочуть отримати не приховану мобілізацію, а реальну. Російські пропагандисти хочуть продовжувати сидіти на м’яких диванчиках в Москві, але водночас бачити умовно мільйон людей, які підуть вбивати українців, – пояснив він в ефірі телемарафону ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Михайло Подоляк наголосив, що Україна до цього підриву не має відношення, адже ми не кримінальна держава, якою є РФ, і тим паче не терористична.

Він пояснив: якщо кримінальний анклав починає якісь дії і говорить усім своїм прихильникам, що вони отримають з цього дивіденди, але в результаті цього не відбувається, то починаються внутрішні конфлікти.

Саме це, за словами радника керівника Офісу президента, відбувається зараз в Росії.

– Різні політичні угруповання в РФ, зокрема ультрарадикальні, до яких мав відношення Дугін, починають битву між собою. Вони хочуть отримати певні місця, щоб після розвалу Росії претендувати на іншу владу. Тому безумовно вони використовуватимуть це, по-перше, для збільшення ідеологічного та інформаційного тиску на російське суспільство, щоб масово йти вбивати українців. А, по-друге, це використовуватимуть для того, щоб поичнався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, який би ставав більш ультрарадикальним, – пояснив він.

Однак Михайло Подоляк додав, що внутрішня істерія та нагнітання не мобілізують росіян, а навпаки лякають.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня стало відомо, що під Москвою було підірвано джип із Дар’єю Дугіною – дочкою російського філософа та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

У російських медіа пишуть, що від авто майже нічого не залишилось, а дівчина загинула на місці.

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