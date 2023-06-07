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Яна Брензей, Ведуча Вікна Новини

Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Публікації у західній пресі, де можливою причиною підриву Каховської ГЕС називають нібито удар із боку ЗСУ, проплачені Кремлем.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання ведучої Яни Брензей на такі тексти, що почали з’являтися у ЗМІ.

Це звичайна інформаційна тактика Російської Федерації. Вони завжди, вчиняючи злочини, намагаються долучити туди нас як співучасників. Це не вперше, – сказала Маляр.

Вона зауважила, що це також стосується злочинів, вчинених військовими армії РФ.

Росія завжди відкриває якісь кримінальні справи проти наших генералів, щоб інформаційно долучити і нівелювати нашу роль жертви злочину з їхнього боку, – зауважила чиновниця.

Маляр сказала, що нині Росія стала настільки токсичною у всьому світі, що її заяви вже ні для кого не мають значення. Тому Кремль просуває свої наративи просто за гроші.

Окремою проблемою Маляр вважає те, що не всі країни світу підтримують Україну – є нейтральні, є ті, хто співпрацюють з Росією.

— Безумовно, РФ буде вкладатися в те, щоб ці країни, які з нею співпрацюють, щоб вони відстоювали потрібну їй позицію, – вважає Маляр.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС, через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Каховська ГЕС, Кремль, Фейкові новини
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