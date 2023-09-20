Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– Двох працівників Самбірського ТЦК затримали співробітники ДБР;
– 1,5 року живуть у підвалі власної висотки: жителі Харківщини не можуть користуватись відновленим житлом;
– Два літаки та гелікоптер підірвані у Підмосковʼї — подробиці ГУР;
– Росіяни ніяк не можуть прийняти втрату Кліщіївки;
– Змушені носити чоловічу амуніцію — проблеми жінок у війську;
– Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню;
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