Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Двох працівників Самбірського ТЦК затримали співробітники ДБР;

– 1,5 року живуть у підвалі власної висотки: жителі Харківщини не можуть користуватись відновленим житлом;

– Два літаки та гелікоптер підірвані у Підмосковʼї — подробиці ГУР;

– Росіяни ніяк не можуть прийняти втрату Кліщіївки;

– Змушені носити чоловічу амуніцію — проблеми жінок у війську;

– Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню;

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