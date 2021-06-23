Підриває безпеку України: Блінкен про будівництво Північного потоку-2

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом говорили про Україну, нормандський формат та російський газогін Північний потік-2.

Зустріч дипломатів відбулась 23 червня в Берліні.

Так, Маас, зокрема, наголосив на тому, що нормандському формату потрібна нова динаміка.

Блінкен, у свою чергу, закцентував увагу на суперечках навколо будівництва Північного потоку-2.

За його словами, США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати газогін проти України.

– Ми продовжуємо вважати трубопровід російським геополітичним проектом, який загрожує європейській енергетичній безпеці й потенційно підриває безпеку України та інших країн у регіоні, – зазначив держсекретар США.

21 травня адміністрація Джо Байдена скасувала санкції проти генерального директора Nord Stream 2 AG. Маттіаса Варніга. Також їх було знято з усіх корпоративних співробітників оператора газопроводу.

Своє рішення Байден пояснив небажанням зашкодити відносинам із Німеччиною.

20 червня радник глави Білого дому Джейк Салліван повідомив, що США готують новий пакет санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

За його словами, після того, як Білий дім переконається, що санкції діють, команда президента США почне готувати ще один пакет обмежень через застосування хімічної зброї в зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Північний потік-2 будується з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря з метою прямого постачання газу до Європи.

Чимало країн Євросоюзу підтримують будівництво газопроводу. Україна, Польща та країни Балтії виступають проти.

Фото: Getty Images

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