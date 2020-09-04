Підступна схема чи оптимізація: на Рівненщині хочуть закрити гімназію

1 вересня святкувала уся Україна. Але не учні гімназії села Млинів. Цього року 11 першачків залишились за ворітьми навчального закладу.

Як виявилось, малечу там ніхто не чекав і клас для дітей не підготували. Але про це батьків учнів не повідомили. До того ж пояснень щодо ситуації від керівництва гімназії вони й досі не отримали.

Конфлікт довкола гімназії триває вже третій рік, відколи місцева влада вирішила закрити один з кращих освітніх закладів області, і назвала це оптимізацією. Майже 3 сотні дітей хотіли перевести до іншої школи. Батьки оббивали пороги інстанцій, судились і навіть два тижні голодували. Тоді ліквідувати гімназію суд заборонив.

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Два роки тому керівництво гімназії запевняло, що закривати заклад не можна. Проте зараз вони змінили свою думку і самі ж пропонують батькам першокласників писати заяви до іншої школи.

А в селищній раді гімназію називають фінансовим тягарем для громади. Кажуть, дві школи цілком вистачить. Та батьки підозрюють, що на приміщення гімназії хтось просто накинув оком, а тому просять фінансової підтримки в обласної влади.

Також МОН України планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів, які ще працюють, та дітей, адже вони перебувають у групі ризику.