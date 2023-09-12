Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинська Європейська Стратегія. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Попри війну та загрозу обстрілів світові лідери приїхали в Київ на зустріч Ялтинська Європейська Стратегія. Беззаперечно, перемога України над Росією – головна тема зібрання. І як цього досягнути спільно із союзниками. Українська перемога над ворогом – це перемога демократії проти авторитаризму, кажуть іноземні гості. Від завершення цієї війни залежать зміни у світовому порядку.

І завершення війни залежить не лише від України, а й від того, наскільки довго втримається світ на боці добра і моральних цінностей, за які борються українці, заявив Президент Зеленський. На його думку, російське вторгнення змінило образ України для світу від держави, що захищається, до держави-символу свободи, унікального морального простору, де щодня обирають гідне життя. Він простягається від наших окопів на Сході до дискусій у високих політичних кабінетах світу.

– Це простір між нашим українським народом, який захищає державу й життя, і тими у світі, хто посилює нас своєю зброєю, своїми санкціями проти Росії, своїм лідерством, яке консолідує інших. Це простір, початок якого – за кермом евакуаційних машин українських бойових медиків, які вивозять поранених воїнів із поля бою, і який закінчується екранами гаджетів у руках людей, які бачать щось про Україну й у цей момент обирають, яке інтерв’ю додивитися, який твіт лайкнути, якою новиною поділитися, який донат зробити, – сказав президент України Володимир Зеленський.

Саме в цьому просторі народжується майбутнє. Світ не до кінця усвідомлює вплив завершення війни в Україні на міжнародний порядок. Засновник Ялтинської Європейської Стратегії Віктор Пінчук переконаний – кінець війни матиме глобальне значення.

– У світі є два політичні табори: демократичний та автократичний – і вони перебувають у серйозному конфлікті. Ми не знаємо, хто переможе — у цій кімнаті ми всі підтримуємо демократію, очікуємо і віримо, що за нею перемога, але для решти світу це неочевидно. Те, як закінчиться ця війна, матиме наслідки для того, куди вирішать піти мільярди людей: чи вони підуть із Росією і Китаєм, чи стануть на бік США, Європи та Заходу, – заявив засновник Ялтинської Європейської Стратегії Віктор Пінчук.

Поділяє цю думку відомий політолог і філософ Френсіс Фукуяма. Усі економічні країни-гіганти відчують наслідки війни, а загарбницькі апетити імперіалістичної Росії ростимуть, особливо якщо Україна програє або поступиться територіями. Фукуяма спрогнозував, хто наступний.

– Грузія, Молдова і Казахстан – кожна з цих країн зазнає негайного впливу у випадку, якщо Росія переможе, втримається, зможе залишити за собою захоплені українські території, – сказав політолог і філософ Френсіс Фукуяма.

Фукуяма безапеляційний: вся увага – до фронту, всі зусилля – на перемогу.

– Люди зараз помилково вважають, що військовий результат залежить від політики. Вже все навпаки. Нині світова політика залежить від результату війни в Україні. Будуть масштабні наслідки від того, чи відновить Україна контроль на півдні країни, чи поверне собі повноцінний вихід у Чорне море, чи поверне Крим, – наголосив Фукуяма.

Досягти перемоги українська армія зможе лише спільно із Заходом та його готовністю захищати Україну до останнього російського солдата на нашій землі — каже колишній британський прем’єр Борис Джонсон. Він скептичний щодо миру в Україні, доки Путін при владі. Найкращі гарантії для нашої держави – членство в НАТО. Він нагадав, які світ боявся спровокувати диктатора Путіна українським вступом в Альянс. Утім, кривавий наступ таки відбувся.

– Я вважаю, Україна може виграти досить швидко. І що на це суттєво вплине – це членство в НАТО. Навіть зараз Україна суттєво прогресує на фронті. Я хоч і не військовий, але усвідомлюю, яких успіхів досягає ваша армія. Українці героїчно борються, повертають собі землю метр за метром. Росіяни не вміють так воювати, як ви, вони ж не вірять у те, за що прийшли на вашу землю. Вони просто бояться командирів, бояться сісти за ґрати абощо, їм не збагненні та віра і мотивація, які є в українських солдатів, – сказав колишній прем’єрміністр Британії Борис Джонсон.

І поки питання з НАТО систематично відтягується, є речі, які відкладати не можна – постачання зброї. До цього міжнародних гостей закликав новопризначений міністр оборони Рустем Умєров. Більше зброї – більше збережених життів.

– Найбільшим пріоритетом для нас є наші військові, їхні життя, безпека й гідність. Ми маємо започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе і навіть неможливе, аби наші військові були забезпечені всім необхідним: зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою і всім іншим. Наступний пріоритет – озброєння, – заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Про відчутний брак зброї говорять і українські воїни. Вони сміливі, вмотивовані, усвідомлюють, чому на фронті. Але ціна відваги занадто висока. Їхні виступи не залишили байдужими нікого.

– Багато людей немає в живих. Багато друзів я втратив. Ми повинні досягти мети: вільна Україна, зберегти нашу землю. Я не хочу, щоб мої діти й діти всіх присутніх бачили те, що бачили мої очі і очі тих героїчних людей, які сидять поруч зі мною, – сказав помічник начальника секції S-2, 25 окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ Денис Зайков.

– Перемога нам дасться високою ціною, і вона вимірюється людськими життями, про які ми читаємо в нашому некролозі щодня, – зауважила керівниця медичної служби УЛЬФ підрозділу Вовки да Вінчі Аліна Михайлова.

Чи не вперше на зустрічі YES піддали сумніву поняття Глобального Півдня. Це не клуб прихильників чи противників України, у кожної держави свій економічний інтерес, і Київ це має розуміти, як і те, що розраховувати ми можемо не лише на колективний Захід.

– Існує наратив, що решта світу, окрім Заходу, не підтримують Україну. Я думаю, це – неправильно. Не слід занадто спрощувати складне. Ми розділяємо народи та їхні уряди. Якщо ви проведете опитування громадської думки в країнах, де уряди зазвичай схиляються до Росії, то побачите, що прості люди все одно на боці України, – сказала виконавча директорка Міжнародної кризової групи Комфорт Еро.

Війна в Україні розламала світ немов на два шматки, навіть тут, на конференції ЄС, де зібрались високопоставлені політики й філософи, відчувались поліфонія та різноголосся, однак загалом усе очевидно – на планеті йде велика битва між добром і злом. І Україна в цій війні на передовій.

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