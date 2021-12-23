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Підтримати та відзначити талановитих жінок: українська премія L’ORÉAL-UNESCO Для жінок у науці

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

У Києві відбулася церемонія нагородження української премії L’ORÉAL-UNESCO Для жінок у науці, що є частиною глобальної програми, яка вже понад 20 років відзначає жінок-науковиць в усьому світі.

Мета премії – підтримати та відзначити талановитих жінок, заохотити обирати наукові професії. Тож, можливо, завдяки і цій премії та популяризації, українські жінки займають гідне місце в науковому світі, зазначають поважні члени журі.

Вже традиційно серед десяти фіналісток було відзначено трьох лауреаток грошовою винагородою. А от особливістю цього річної премії стала відзнака  молодих талантів За визначні успіхи в науковій кар’єрі.

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