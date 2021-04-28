Підтримка бізнесу під час пандемії: як це працює у Європі і що не так в Україні

Для виплати карантинних компенсацій бізнесу в держави не вистачає грошей. На отримання 8 тис. грн записалося понад 300 тис. підприємців та найманих працівників із червоних карантинних зон, а у Держбюджеті розрахували всього на 175 тис. осіб. “Додаткові” гроші обіцяють знайти, але коли – не кажуть.

Юрій Джеголя у містечку Перечин має магазин із одягом, а також автосервіс. 8 тис. “карантинної” допомоги від держави не отримав. Вся справа у класифікації видів економічної діяльності. У нього кілька КВЕДів, один з них не підпадав під компенсацію, тому її взагалі не надали.

Рідний брат підприємця у Чехії має будівельну компанії з вісьмома працівниками. Торік під час карантину він отримував від держави по 500 крон, це близько €20 за кожен день обмеження роботи або простою. Останні чотири місяці через надзвичайний стан підприємство чоловіка знову не працювало. Орендну плату за офіс на час локдауну скасували. Держава щомісяця виплачувала йому 85% від втраченого заробітку і взяла на себе більше половини зарплатного фонду його найманих працівників.

У сусідній Словаччині підприємці, які вимушені тимчасово припинити діяльність або ж їхні доходи скоротилися мінімум на 20%, отримують щомісячну компенсацію. Цьогоріч її сума від €330 до €870, залежно від збитків. Також держава відшкодовує роботодавцям до 80% від зарплати кожного працівника щомісяця.

Читайте Зеленський закликає ФОПи активніше подавати заявки в Дію для отримання допомоги

Уряд виділив €220 млн на допомогу закладам громадського харчування та туризму. Ці галузі постраждали від пандемії коронавірусу тут найбільше. Для підприємців відтермінували податки. Є програма допомоги і для транспорту – перевізникам виплачують до 80% втраченого заробітку. Але не більше як €2,4 тис. Нині карантин потрохи послаблюють: відкрилися крамниці і сфера послуг.

У Польщі від початку пандемії уряд ухвалив кілька пакетів допомоги бізнесу. У березні 2020 року виділили $46 млрд, згодом у квітні – додали ще майже 25 млрд. Кошти спрямували на підтримку робочих місць та ліквідності компаній.

Допомогу тоді зміг отримати і Давід Міхновський, який є співвласником барбершопу у Варшаві – 5 тис. злотих, а це понад $1,3 тис. – вистачило для орендної плати. Інші видатки довелося покривати самотужки. Для отримання грошей треба було лише довести, що бізнес потрапив під карантинні обмеження.

А от допомогу на працівника у розмірі 20 тис. злотих – понад $5 тис. – отримати важче. Держава прискіпливо перевіряє, чи підпадає підприємство під умови і навіть може потребувати повернути гроші.

Серед інших бонусів у Польщі – змога подати річну звітність із відтермінуванням. Також на початку цього року малий і середній бізнес сплачуватиме лише податок на виведення дивідендів з фірми. До речі, від сьогодні в Польщі послабили карантин. Відкрилися салони краси і перукарні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.