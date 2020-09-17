Підтримка культури під час коронакризи: влада виділила 580 млн грн

Попри те, що більшість театрів, кінотеатрів, музеїв відновили свою роботу після піврічної карантинної перерви, там нарікають, що люди до закладів культури йдуть неохоче. Подекуди накопичилися борги за оренду, зарплату працівникам, а розпочинати нові проекти грошей не вистачає.

Допомогти культурним закладам пережити затяжну кризу взялися в Українському культурному фонді. Спільно з міністерством започаткували програму підтримки закладів, на це виділили 580 млн грн.

Будь-яка культурна інституція чи організація може отримати кошти на погашення боргів, створення нових проектів чи перехід в онлайн формат.

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Першу хвилю заявок на фінансову допомогу фонд опрацьовує, вже невдовзі переможцям перерахують гроші. Ще є майже 300 млн грн.

Тож культурний фонд оголосив додатковий конкурс. Претендувати на грошову підтримку у мільйон чи 500 тисяч гривень від держави можуть заклади з різних міст України. Заявки на участь можна подавати до 21 вересня.

Також у столичному центрі сучасного мистецтва М17 презентували виставку робіт художника Віктора Сидоренка.