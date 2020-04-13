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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Підвези медика на роботу: як впізнати потрібне авто та скільки витрачають водії

Волонтерство не газ – за нього платити не треба. Три тижні тому, коли в Україні зупинився громадський транспорт, а пізніше почали видавати спецперепустки на проїзд, небайдужі українці почали возити на роботу медиків власними машинами.

Часто у соцмережах скептики писали, що це ненадовго, а виявляється на бажання допомогти лікарям час не впливає. Три тижні минуло, а рух Підвези медика не зменшує активності.

Щоб медики бачили водіїв здалеку і могли підсісти навіть якщо не лишали заявки, водії чіпляють наліпки. Києвом із ними вже їздять понад півтори сотні автівок. А лікарів на всіх – 17 тис. Подробиці у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які міста зупинили всі види транспорту.

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