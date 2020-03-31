Підвозять медиків і ремонтують швидкі. Як допомагають волонтери під час карантину

Розносять стареньким продукти, щоб ті зайве не виходили з дому, ремонтують автомобілі медикам, безкоштовно їх довозять на роботу та розселяють у готелі. Допомагати державі боротися з епідемією, як і тоді, коли почалася війна, кинулися волонтери. Три історії про те, як люди об’єдналися, щоб врятувати від біди.

Продукти, які волонтерка Тетяна понесе пенсіонерці, придбала і залишила в магазині жителька селище Немішаєве. Маленька крамничка на час карантину стала одним із центрів допомоги для літніх у селищі.

Київ, міні-готель. Диспетчер швидкої Марина та санітарка Олена Іванівна вже кілька днів сусідки. Однак, ці медики з початком карантину могли і не доїхати на роботу, адже живуть за містом. Якби їх безкоштовно не прийняла до себе мережа міні-готелів.

Володимир привіз на техобслуговування швидку. Ремонт коштує близько тисячі гривень. Але на СТО швидку полагодили безкоштовно. Ще й оплатили всі витратні матеріали. Тут під час карантину теж допомагають медиками.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як волонтери допомагають літнім людям пережити карантин.

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