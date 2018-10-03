Підвищення виплат онкохворим та вчителям – відповідь Кабміну

З 15 жовтня батареї в українських домівках стануть теплішати – офіційно стартує опалювальний сезон – про це повідомили сьогодні в Кабміні. Водночас прем’єр зазначив, що кожна область сама вирішуватиме, коли саме вмикати тепло – відповідно до температури.

Киянам він пообіцяв гарячу воду… вже скоро. Деякі столичні жителі не можуть нормально помитися майже півроку. Усе через перехід від одного постачальника електроенергії до іншого і 5-мільярдні борги. Уряд погасить із них понад 700 мільйонів.

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Ще 100 додаткових мільйонів пообіцяли онкохворим, які мають лікуватися за кордоном. Один чоловік, в очікуванні допомоги, цього місяця вже помер. У бюджет від самого початку заклали тільки половину від необхідного. Та й нинішніх грошей вистачить лише на 30 людей із 90 у списку.

Та урядовці виправдовуються: шукають, де можуть. До всіх грошових проблем додалися ще претензії бюджетників. Борги перед ними станом на початок місяця – майже 3 мільярди. Десь їх уже почали віддавати, а от у західних областях, на Херсонщині та у столиці, місцева влада завинила, переважно, перед медиками та освітянами. Дірку лататимуть із державного бюджету. А боржників перевірять аудитори. За такої ситуації на підвищення зарплат до 11 тисяч учителям сподіватися наступного року не варто.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Кабмін увів автофіксацію порушень ПДР.

Опубліковано Жовтень, 03 в 17:21



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