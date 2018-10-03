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Підвищення виплат онкохворим та вчителям – відповідь Кабміну

З 15 жовтня батареї в українських домівках стануть теплішати – офіційно стартує опалювальний сезон – про це повідомили сьогодні в Кабміні. Водночас прем’єр зазначив, що кожна область сама вирішуватиме, коли саме вмикати тепло – відповідно до температури.

Киянам він пообіцяв гарячу воду… вже скоро. Деякі столичні жителі не можуть нормально помитися майже півроку. Усе через перехід від одного постачальника електроенергії до іншого і 5-мільярдні борги. Уряд погасить із них понад 700 мільйонів.

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Ще 100 додаткових мільйонів пообіцяли онкохворим, які мають лікуватися за кордоном. Один чоловік, в очікуванні допомоги, цього місяця вже помер. У бюджет від самого початку заклали тільки половину від необхідного. Та й нинішніх грошей вистачить лише на 30 людей із 90 у списку.

Та урядовці виправдовуються: шукають, де можуть. До всіх грошових проблем додалися ще претензії бюджетників. Борги перед ними станом на початок місяця – майже 3 мільярди. Десь їх уже почали віддавати, а от у західних областях, на Херсонщині та у столиці, місцева влада завинила, переважно, перед медиками та освітянами. Дірку лататимуть із державного бюджету. А боржників перевірять аудитори. За такої ситуації на підвищення зарплат до 11 тисяч учителям сподіватися наступного року не варто.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Кабмін увів автофіксацію порушень ПДР.

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