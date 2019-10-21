Підвищення зарплат і ремонт доріг. Гончарук про плани і здобутки уряду

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив українців, що до опалювального сезону країна готова. Голова уряду додав, що запасів газу і вугілля вистачить, а вся необхідна інфраструктура знаходиться у придатному для експлуатації стані. Окрім того, Кабмін спростив процедуру отримання субсидій для дитячих будинків, військових та українців, старших 60 років.

Кабмін звітує про свою роботу. Кажуть, що вирішили не чекати 100 днів, а вже нині готові розповісти про свою перші успіхи за майже півтори місяці.

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Першим слово взяв глава уряду Олексій Гончарук. Каже, що за цей час його команда провела точковий аудит державних справ.

Майже кожна сфера – корумпована. Тож у перші місяці очищали державні структури від сумнівних керівників. Звільнили щонайменше два десятки чиновників. До кінця року, на їхні посади мають прийти чесні люди.

Зайнялися в уряді і державними реєстрами, за кілька місяців їх планують об’єднати в одну базу. В економічному плані при новій владі Україна теж не зупинилася. Хоча прем’єр визнає, що обіцяних 7% росту економіки цьогоріч чекати не варто. Хоча мріє, аби добробут країни за чотири роки зріс на 40%.

Також урядовці згадали і за бюджет на наступний рік, тішуться, що їм вдалося підготувати документ за лічені тижні. Але переконують, що попри поспіх, їм вдалося створити збалансований бюджет. Вперше за останні роки на ремонт доріг піде понад 75 млрд грн, а на оборону країна витратить більше 5% ВВП. Збільшиться зарплата і у бюджетників.

Щоправда, в уряді визнають, що попереду країну чекають не легкі часи. Лише наступного року нам доведеться віддати кредиторам кожну третю зароблену гривню.

Нагадаємо, уряд планує визначити підприємства, які підлягають приватизації, до кінця 2019 року.

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