Пік епідемії не пройдено: Степанов не виключив посилення карантину в Україні

Факти ICTV запитали у міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, як поширюється коронавірусна хвороба в Україні, які норми покарання існують за недотримання маскового режиму та чи буде посилення карантинних заходів.

Міністр заявив, що згідно проаналізованої статистики за останні шість тижнів кількість хворих на коронавірус почала різко рости.

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Якщо шість тижнів тому ми фіксували близько 2,6 тис. випадків захворювання на коронавірус, то зараз ця цифра становить більше 6,8 тис. Окрім того в нас збільшилась кількість госпіталізацій. З 749 їх стало 1 410 за тиждень. Саме тому ми наголошуємо, що треба дотримуватися правил від МОЗ, тим паче, що вони доволі легкі, – заявив Максим Степанов.

Щодо посилення карантину міністр прокоментував ситуацію, що такі дії будуть проводитися лише в тих областях, які не відповідають критеріям поставленими у МОЗ.

В нас збільшується кількість зайнятих ліжок в деяких регіонах. До 50% в таких регіонах як Закарпаття та Волинській області, а в деяких більше 40%. Тож ми не можемо не звертати на це увагу, – пояснив міністр.

Стосовно контролю за дотриманням карантину, Степанов пояснив, що зараз задіяні всі ресурси у контролюючих органах, які знаходяться в постійних перевірках та виписують відповідні штрафи.

Ми вважаємо, що контролювати карантин необхідно активніше, оскільки це важливо для зменшення росту захворюваності на коронавірусну хворобу.

Міністр додав, що в багатьох українських лікарнях немає комп’ютерних томографів, що ускладнює діагностування Covid-19, але попри це лікарі можуть діагностувати хворобу у інший спосіб.

Також Степанов розповів, що медична реформа передбачає закупівлю необхідних приладів для медичних закладів.

В цьому році ми плануємо закупити комп’ютерні томографи для 210 опорних лікарень, – заявив міністр.

Україна введе додаткові обмеження та повернеться до жорсткого карантину у разі ускладнення ситуації з кількістю хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він запевнив, що є прихильником скасування будь-яких обмежень, але це станеться тільки у разі відсутності нових хворих на коронавірус.

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