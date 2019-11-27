Пірнає і робить поліцейський розворот. Оновлені танки Т-80 БВ для ЗСУ

Він вміє пірнати і робити поліцейський розворот – харківський бронетанковий завод передасть українській армії чергову партію танків Т-80 БВ. Призначений панцерник для десантників та морської піхоти, і для ефективного бою оснастили танк нічними засобами спостереження. При цьому виготовляють ці танки не з нуля, а відновлюють фактично з мотлоху.

45-тонна машина з газотурбінним двигуном розганяється до вісімдесяти кілометрів за годину, дрифтує на 180 градусів і різко зупиняється. Без парктроніків і гонщика за кермом. За таку швидкість і маневреність – Т-80 БВ військові прозвали летючим танком.

Танки десятками років іржавіли на складах, як раптом війна. З 2014 року на харківському бронетанковому заводі відновили кілька сотень застарілих панцерників. Та завдання, яке поставили інженерам, – не тільки відремонтувати, а й удосконалити. У передній частині танка, доварили четвертий броньований лист, і встановили сучасний динамічний захист.

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Під час бою не завжди є час споруджувати переправи. Для Т-80 БВ це не проблема – він уміє ходити дном водойми, і навіть зачаїтися на якийсь час – всередину не просочиться ні краплі. І це надто важливо, оскільки танк призначений не тільки для десантників, а й для морської піхоти.

125-міліметрова гармата стріляє з чотирьох видів боєприпасів, одна з них – керована ракета, маршрут якої навідник може самостійно змінювати для точності ураження цілі. А тепловізійний приціл і системи нічного бачення дають змогу в будь-яку пору доби розпізнавати і підбивати машини ворога. Нова система навігації в режимі он-лайн показує позиції танків співвітчизників, це допомагає діяти швидше, обмінюватися інформацією, до того ж у зашифрованому вигляді.

За місяць бронетанковий відправляє на фронт 5-10 відновлених танків, і вже днями чергова партія летючих конячок вирушить на фронт.

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