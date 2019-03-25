Пісенний конкурс Соловейко України: переможці та виступи дітей

У Всеукраїнському телевізійному дитячому пісенному конкурсі Соловейко України щороку дедалі більше учасників і дедалі вищий їхній рівень.

Майже півтисячі учасників і тільки кожен одинадцятий дійшов до фіналу. Переможців пісенного конкурсу Соловейко України нагородив другий президент України Леонід Кучма.

Чимало переможців конкурсів минулих років продовжили опановувати музику і співи у вищих навчальних закладах. Соловейко України став для них путівкою на велику сцену. Дехто тепер і сам у журі.

Цьогоріч рекордна кількість учасників – понад 470.

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Засновником конкурсу є президентський фонд Леоніда Кучми Україна. Всі ці роки саме завдяки йому переможці отримують навчальні стипендії, музичні інструменти, поїздки за кордон.

До слова, PinchukArtCentre оголосив переможця премії Future Generation Art Prize 2019.

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