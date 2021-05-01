Пішла до російських берегів. Чому в Азовському морі зникає риба

З Азовського моря зникає риба. Так вважають рибалки Маріуполя, які виходять на місцеві пляжі з вудочкою. Пригадують, що 20 років тому легко ловилися тараня та судак. Тепер – ледве клює бичок. Проте науковці заспокоюють, що лякатися нічого, менше риби в Азовській акваторії не стає.

В рибоохороні запевняють, що браконьєрів нині майже немає. Адже Азовське узбережжя біля Маріуполя контролює не тільки їхнє відомство, а й поліція з прикордонниками. Та й санкціонованих промисловців із початком війни поменшало майже вчетверо.

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30 промисловців залишилися на тимчасово окупованій території. І тільки 12 із Донецької області нині постачають азовську рибу на українські ринки. Одне з найбільших – на Білосарайській косі.

Маріупольці згадують, що раніше ловився судак і бичок. Тепер їх майже немає. А от тюльки залишилося стільки ж. Та через холодну весну і вона ловиться гірше.

Нині щодня улов неоднаковий. На кількість риби впливають різні природні умови. А от у Маріуполі риби вкрай мало – через поганий вплив промислових підприємств і судноплавства на екосистему моря.

Майже дефіцитними на українському ринку стали судак, лящ, тараня, чехоня та селява. Вони тепер водяться здебільшого біля російських берегів, поряд з ріками. Причина в осолоненні моря. Пріснішого середовища потребує і бичок.

Експерти ж запевняють, що риби в Азовському морі не поменшало, просто одні види заміщують інші – їх в акваторії майже 40. Однак послаблювати контроль за охороною води не варто. Адже незаконний масовий вилов, як і забруднення моря промисловістю, шкодить екосистемі.

На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку

У Біляївському районі Одеської області на річці Турунчук загинуло двоє чоловіків. За повідомленням поліції, разом із друзями чоловік приїхав до річки порибалити.

Поки він стежив за вудилищами, приятелі пішли спати в машину. Авто, яке чомусь було заведеним, з’їхало прямо у воду.

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