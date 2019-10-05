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Пішоходи стають жертвами неуважних водіїв: небезпечні дороги Миколаївщини

З початку року на Миколаївщині за участю пішоходів сталося понад 200 аварій. І хоча статистика не виокремлює винуватців ДТП, часто пішоходи стають жертвами саме неуважних водіїв.

Люди перебігають дорогу, де заманеться, не пропускають машини і йдуть на червоне світло.

Для учнів школи №60 проблема переходу дороги актуальна. Поряд із навчальним закладом жвавий рух і нещодавно машина наїхала на маму з донькою.

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До слова, чому в Україні не працюють безпілотні автомобілі.

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