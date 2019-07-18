Після дня народження. Двох хлопчиків засипало у кар’єрі, один загинув

Двох хлопчиків засипало піском на Рівненщині. Троє дітей гралися у піщаному кар’єрі поряд з селом Ясногірка. Налетіла буря і раптово стався зсув. Найменший застряг по коліна. Тож, якомога швидше звільнився та кинувся в село за допомогою. Його брата вдалося врятувати, а ось друга знайшли вже мертвим.

Тіло 11-річного Максима шукали всі односельці – і жінки, і діти, і поліцейські, і рятувальники. За цей час знайшли під піском дитину мертвою. Напередодні вдень загиблий із товаришем потрапили під обвал піску на місцевому кар’єрі. За день до загибелі святкував день народження.

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Коли відкопали Федора, він вже посинів. Швидкою доправили до Сарненської лікарні. У дитини забій хребта. Хлопчик у свідомості і спілкується з рідними.

А ось загиблого товариша шукали три години. Глибоку вирву викопали односельчани. Викликали два екскаватори. До останнього вірили, що знайдуть хлопця живим.

Максима знайшли так, ніби він присів навколішки. Із ним прощатимуться сьогодні (18 липня). Поліцейські ж розпочали досудове розслідування за статтею умисне вбивство. Це вже третій нещасний випадок у північних районах Рівненщини, де під час зсуву піску гине дитина.

До слова, на Рівненщині дітей засипало піском у кар’єрі – є загиблий.

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