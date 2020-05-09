Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень: бійці ООС про ситуацію на фронті

Російсько-окупаційні війська 9 травня 7 разів атакували тих, з ким пліч-о-пліч воювали діди більше 75-ти років тому. Четверо армійців поранені.

Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень. На ділянках, де до ворога лічені метри, навіть відбуваються словесні баталії.

Українські армійці, як і наші предки, беруться вгамовувати ворога. І хоча принцип ведення сучасної окопної війни від Другої світової відрізняється, противник не досягає цілі, і терпить поразку.

Нагадаємо, російські бойовики обстріляли батальйон Донбас фосфорними снарядами.

Теги:

По темі

Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій
Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій
Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків
Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків
Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі
Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі
Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат
Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат
Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі
Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі
Ворог на передовій використовує розвідку та снайперів: ситуація в зоні ООС
Ворог на передовій використовує розвідку та снайперів: ситуація в зоні ООС
Паски від родичів та обстріли бойовиків – Великдень у зоні ООС
Паски від родичів та обстріли бойовиків – Великдень у зоні ООС
Коронавірус на передовій: як ЗСУ готуються до боротьби з Covid-19
Коронавірус на передовій: як ЗСУ готуються до боротьби з Covid-19

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх