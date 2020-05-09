Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень: бійці ООС про ситуацію на фронті
Російсько-окупаційні війська 9 травня 7 разів атакували тих, з ким пліч-о-пліч воювали діди більше 75-ти років тому. Четверо армійців поранені.
Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень. На ділянках, де до ворога лічені метри, навіть відбуваються словесні баталії.
Українські армійці, як і наші предки, беруться вгамовувати ворога. І хоча принцип ведення сучасної окопної війни від Другої світової відрізняється, противник не досягає цілі, і терпить поразку.
Нагадаємо, російські бойовики обстріляли батальйон Донбас фосфорними снарядами.
2020-05-09
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