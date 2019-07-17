Після півроку на фронті. Як зустріли легендарну 93-тю бригаду Холодний яр

Після шести місяців на передовій легендарна 93-я окрема механізована бригада Холодний яр повернулася в розташування. Дві з половиною тис. військових боронили українські землі на найнебезпечніших ділянках фронту. Нині у Черкаському – на полігоні пункту постійної дислокації бригади – їх зустрічають рідні, друзі , вже демобілізовані військові та волонтери , які з початку війни допомагали бригаді.

Щоразу на ротацію до побратимів приїздить Владислав. У 93-ю бригаду пішов добровольцем у четверту хвилю мобілізації. Поблизу донецького аеропорту потрапив під обстріл, важке поранення не дозволило продовжити службу. Нині з гордістю дивиться як на плац виносять прапор рідної бригади.

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За службу з рук командира військові отримують державні нагороди.

Боронити схід країни 93-я бригада вирушила ще на початку російської агресії. Пам’ять сімох загиблих товаришів, вшанували хвилиною мовчання.

Попереду в бригади довгоочікуваний відпочинок, щоб вже за кілька місяців військові повернулися на передову – тримати оборону найважчих позицій.

До слова, реабілітація та обслуговування протезів: як НДІ протезування ставить бійців на ноги.

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