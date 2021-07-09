Після шести років заборони: Путін дозволив росіянам літати до Єгипту

Росіяни відтепер можуть літати до Єгипту. Президент РФ Володимир Путін скасував власний указ, який забороняв чартери до цієї країни.

Обмеження діяли шість років – відколи у небі над Синайським півостровом вибухнув літак Когалимавіа, що прямував до Санкт-Петербурга. Тоді внаслідок катастрофи загинуло 224 людини.

Серед версій – і технічні несправності, і втручання самих російських спецслужб. Туроператорам Москви порадили оминати Єгипет, за винятком Каїру.

У 2020 році указ не скасували через пандемію коронавірусу, та нині єгипетські курорти можуть знову переповнитися туристами з Росії.

Катастрофа російського літака у Єгипті

Катастрофа Airbus A321 російської компанії Когалимавіа сталася у жовтні 2015 року. Зв’язок з повітряним судном обірвався через 23 хвилини після вильоту.

Загинули усі пасажири та члени екіпажу. Серед них – 219 громадян Росії, четверо українців та один білорус. Точну причину катастрофи поки не встановили. Розглядалися варіанти технічної несправності, вибуху всередині літака та навіть терористичного акту.

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