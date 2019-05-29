Після вибухів складів у Калинівці людям відновили лише вікна та двері
Евакуація людей під час вибухів на арсеналі боєприпасів – такі навчання тепер уже щороку проводять у Калинівському районі після реальних подій, 26 вересня 2017 року. Тоді через пожежу у військовій частини, де зберігались тисячі снарядів – були зруйновані градами та мінами будинки у п’яти селах.
Після вибухів лише відновили вікна та двері.
6 автоматизованих пунктів для сповіщення про надзвичайну ситуацію встановлять у Павлівці, каже сільський голова. Бо в день вибухів жодна сирена не сповістила про біду. Щодо компенсацій – єдина надія на обласний бюджет.
Після вибухів навчання з цивільного захисту проводять тепер щороку. Та в адміністрації погоджуються, тренування не повернуть людям оселі. І обіцяють на відновлення знайти гроші.
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Постраждалі від вибухів на арсеналі сподіваються на багатший обласний бюджет. І на те, що їхні будинки таки відновлять.
Нагадаємо, на Харківщині через вибух снаряда загинув чоловік – він кинув у багаття боєприпас, який знайшов на городі.