Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Післякарантинне відкриття КПВВ з Кримом: багато таксистів і без ажіотажу

Напередодні Україна відновила роботу контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом. Щоправда, аби потрапити на материкову частину країни подорожні змушені зробити свій карантинний вибір.

Пункти пропуску на кордоні із окупованим Кримом  відновили свою роботу у ніч проти неділі. Прикордонники кажуть: звідси рух на півострів  не має жодних карантинних обмежень. Однак, люди, які прямують на материк мають обирати: встановити мобільний додаток Дій удома та самоізолюватися, або піти на обсервацію у місцевій районній лікарні.

Щоправда, післякарантинне відкриття КПВВ жодного ажіотажу серед подорожніх не викликало. Трохи більше, ніж за добу адмінмежу біля Чонгару перетнуло лише зо півтори сотні людей.

Чи не найбільше на пожвавлення руху через пункти перепуску нині чекають таксисти, що відсьогодні  гуртуються неподалік КПВВ. Обіцяють помірні ціни та жаліються, що туристів геть немає.

14 червня всі три контрольні пункти на межі з Кримом запрацювали у звичайному режимі.

пункти пропуску на межі з Кримом були закриті з 17 березня. До півострова пропускали тільки громадян України, які мешкають у Криму. Звідти могли їхати українці, що живуть на материку. Їх відправляли на двотижневу обсервацію до місцевих лікарень.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики четверту добу утримують двох людей на своєму блокпості – ДПСУ
Бойовики четверту добу утримують двох людей на своєму блокпості – ДПСУ
Відновили роботу пункти пропуску з окупованим Кримом – перші результати
Відновили роботу пункти пропуску з окупованим Кримом – перші результати
КПВВ на межі з Кримом працюють у звичайному режимі – правила перетину
КПВВ на межі з Кримом працюють у звичайному режимі – правила перетину
Робота КПВВ на адмінмежі з Кримом відновлюється з 15 червня – Резніков
Робота КПВВ на адмінмежі з Кримом відновлюється з 15 червня – Резніков
Шмигаль розповів, чи буде Україна постачати воду до Криму
Шмигаль розповів, чи буде Україна постачати воду до Криму
У людей не витримують нерви: що відбувається на відкритих пунктах пропуску з “ЛДНР”
У людей не витримують нерви: що відбувається на відкритих пунктах пропуску з “ЛДНР”
Danone припиняє рекламну кампанію Actimel з Пореченковим
Danone припиняє рекламну кампанію Actimel з Пореченковим
ЄС продовжив кримський пакет санкцій проти Росії
ЄС продовжив кримський пакет санкцій проти Росії

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка