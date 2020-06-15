Післякарантинне відкриття КПВВ з Кримом: багато таксистів і без ажіотажу

Напередодні Україна відновила роботу контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом. Щоправда, аби потрапити на материкову частину країни подорожні змушені зробити свій карантинний вибір.

Пункти пропуску на кордоні із окупованим Кримом відновили свою роботу у ніч проти неділі. Прикордонники кажуть: звідси рух на півострів не має жодних карантинних обмежень. Однак, люди, які прямують на материк мають обирати: встановити мобільний додаток Дій удома та самоізолюватися, або піти на обсервацію у місцевій районній лікарні.

Щоправда, післякарантинне відкриття КПВВ жодного ажіотажу серед подорожніх не викликало. Трохи більше, ніж за добу адмінмежу біля Чонгару перетнуло лише зо півтори сотні людей.

Чи не найбільше на пожвавлення руху через пункти перепуску нині чекають таксисти, що відсьогодні гуртуються неподалік КПВВ. Обіцяють помірні ціни та жаліються, що туристів геть немає.

14 червня всі три контрольні пункти на межі з Кримом запрацювали у звичайному режимі.

пункти пропуску на межі з Кримом були закриті з 17 березня. До півострова пропускали тільки громадян України, які мешкають у Криму. Звідти могли їхати українці, що живуть на материку. Їх відправляли на двотижневу обсервацію до місцевих лікарень.

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