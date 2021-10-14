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Каріна Зуєва |

Пісні, танці та жарти: Дизель Шоу повертаються з новою програмою

Артисти Дизель Шоу повернулися з новою програмою. Актуальні пісні, запальні танці та влучні жарти – всього цього стало ще більше.

До підготовки нового матеріалу команда поставилася вкрай відповідально. Саме тому кожен глядач повинен знайти щось для себе. А вже завтра, 15 жовтня, є чудова нагода зібратися перед телевізорами.

– Оскільки 15 число вихідний день, то ми вирішили зробити його не просто вихідним, а святковим! Тому буде прем’єра, нові номери, на які чекають наші глядачі. За це дякуємо велике, – сказав актор Дизель Шоу Єгор Крутоголов.

Додасть різноманітності жартів і нова акторка Юлія Мотрук, яку в колективі вже ласкаво називають Мотря. Гумористка, запевняють її колеги, швидко влилася в їхню команду.

– Ми колись дуже давно зійшлися на творчих засадах, і я чекала, коли Юля приєднається. І ось вона приєдналася до Дизель Шоу. Мені вона подобається як акторка. Я сподіваюся, що наш глядач полюбить її, – сказала учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко.

У свою чергу, актор Олександр Бережок закликав усіх дивитися нову програму від гумористичного шоу.

– Друзі, я вас вітаю! Завтра прем’єра в нас, дивіться ICTV, дивіться Дизель Шоу. Веселіться та відпочивайте! Ми вас любимо, – сказав він.

Прем’єра нового сезону Дизель Шоу вже 15 жовтня на телеканалі ICTV о 20.10.

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