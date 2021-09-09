Пісню Макса Барських будуть вмикати перед початком польоту у SkyUP

Компанія SkyUP розпочала співробітництво з артистом Максом Барських. Співак уже записав пісню Just Fly та випустив кліп на неї, після якого уніформа бортпровідниць стала обговорюваною на всіх рівнях.

Тепер авіакомпанія буде вмикати трек у літаках перед початком кожного польоту. Тож пісня в прямому сенсі літатиме по світу. Артист щасливий, бо працював ретельно та з живим бендом.

– Я так сильно кайфував від процесу роботи з живими музикантами, що тепер весь мій майбутній альбом буде заснований на живому звучанні, – каже артист.

В авіакомпанії SkyUP кажуть, що пісню обрали не випадково. Адже вона повертає ту спрагу до пригод і подорожей, яка втратилася через ситуацію у світі.

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