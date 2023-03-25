Піт артилерії береже кров піхоти: як українські військові випалюють окупантів під Бахмутом

Окупанти не залишають спроб узяти Бахмут, попри те, що виснажуються і втрачають тут багато своєї живої сили.

Паралельно із піхотними штурмами розбивають снарядами саме місто. Але й наші гармаші не мовчать.

Чим ближче до лінії фронту, тим частіше на обрії з’являються страшні краєвиди.

Донецька земля горить та вибухає від ворожого залізяччя. Український Бахмут росіяни перетворюють на суцільне попелище.

Оповите густим димом, місто б’ється у вуличних боях. Та захопити Бахмут ворогу не дають. Артилеристи нищать росіян ще на підходах.

Нині на Бахмутському напрямку фактично не вщухають артилерійські дуелі. Працюють як ворожі САУ, так і наші.

За лічені хвилини бійці у бік ворога випускають чотири 122-міліметрові снаряди.

Одні летять і знищують ворожий мінометний розрахунок, інші – живу силу окупантів. Своєю роботою нацгвардійці задоволені.

– Відчуття дуже позитивні, я вам скажу. Тому що знаючи окупантів, що вони роблять і що робили, коли заходили в Київ. І що вони наробили горя, як то кажуть, нашим українцям, – розповідає Ігор, боєць бригади швидкого реагування Рубіж НГУ.

Пліч-о-пліч хлопці пройшли рік війни. Спочатку боронили Київщину, згодом побували у пеклі під Рубіжним і Сєвєродонецьком, а тепер знищують росіян на Бахмутському напрямку.

За цей час вони відшліфували свою майстерність, але й ворог теж зробив свої висновки.

– Хоча вони і кажуть, що дуже мало БК, але щойно починає темніти, їхня арта просинається. Чи БК їм привозять, не знаю. І починають відповідь давати, – додав Гуру, боєць бригади швидкого реагування Рубіж НГУ.

І хоча росіяни переважають за кількістю у живій силі й снарядах, та українські воїни докладають титанічних зусиль, аби не пропустити далі цю навалу.

Випалюють окупантів точково. Кожен снаряд має падати чітко у ціль.

Нині бригада швидкого реагування Рубіж не лише тримає оборону на підступах до Бахмуту, але й готується до звільнення територій.

У свої лави приймає добровольців, які готові спочатку навчатися за натовськими стандартами військової майстерності, а потім деокуповувати українські землі.

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