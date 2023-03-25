Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Піт артилерії береже кров піхоти: як українські військові випалюють окупантів під Бахмутом

Олег Корнієнко Журналіст Факти ICTV

Окупанти не залишають спроб узяти Бахмут, попри те, що виснажуються і втрачають тут багато своєї живої сили.

Паралельно із піхотними штурмами розбивають снарядами саме місто. Але й наші гармаші не мовчать.

Чим ближче до лінії фронту, тим частіше на обрії з’являються страшні краєвиди.

Донецька земля горить та вибухає від ворожого залізяччя. Український Бахмут росіяни перетворюють на суцільне попелище.

Оповите густим димом, місто б’ється у вуличних боях. Та захопити Бахмут ворогу не дають. Артилеристи нищать росіян ще на підходах.

Нині на Бахмутському напрямку фактично не вщухають артилерійські дуелі. Працюють як ворожі САУ, так і наші.

За лічені хвилини бійці у бік ворога випускають чотири 122-міліметрові снаряди.

Одні летять і знищують ворожий мінометний розрахунок, інші – живу силу окупантів. Своєю роботою нацгвардійці задоволені.

– Відчуття дуже позитивні, я вам скажу. Тому що знаючи окупантів, що вони роблять і що робили, коли заходили в Київ. І що вони наробили горя, як то кажуть, нашим українцям, – розповідає Ігор, боєць бригади швидкого реагування Рубіж НГУ.

Пліч-о-пліч  хлопці пройшли рік війни. Спочатку боронили Київщину, згодом побували у пеклі під Рубіжним і Сєвєродонецьком, а тепер знищують росіян на Бахмутському напрямку.

За цей час вони відшліфували свою майстерність, але й ворог теж зробив свої висновки.

– Хоча вони і кажуть, що дуже мало БК, але щойно починає темніти, їхня арта просинається. Чи БК їм привозять, не знаю. І починають відповідь давати, – додав Гуру, боєць бригади швидкого реагування Рубіж НГУ.

І хоча росіяни переважають за кількістю у живій силі й снарядах, та українські воїни докладають титанічних зусиль, аби не пропустити далі цю навалу.

Випалюють окупантів точково. Кожен снаряд має падати чітко у ціль.

Нині бригада швидкого реагування Рубіж не лише тримає оборону на підступах до Бахмуту, але й готується до звільнення територій.

У свої лави приймає добровольців, які готові спочатку навчатися за натовськими стандартами військової майстерності, а потім деокуповувати українські землі.

Читайте
РФ штурмує Бахмут та провалює наступи в бік Авдіївки та Мар’їнки – Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

”Пташки” рятують життя — ЗСУ потрібно зібрати 200 тис. на нові дрони
”Пташки” рятують життя — ЗСУ потрібно зібрати 200 тис. на нові дрони
Інформація – це теж зброя: Маляр закликала не обговорювати плани контрнаступу
Інформація – це теж зброя: Маляр закликала не обговорювати плани контрнаступу
Череватий назвав головні передумови для сповільнення окупантів на Бахмутському напрямку
Череватий назвав головні передумови для сповільнення окупантів на Бахмутському напрямку
Наступ військ РФ на Бахмут застопорився, вони повертаються до оборони – розвідка Британії
Наступ військ РФ на Бахмут застопорився, вони повертаються до оборони – розвідка Британії
Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не йдуть у контрнаступ
Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не йдуть у контрнаступ
Масовані атаки Росії по 50-80 ракет відходять у минуле – Гуменюк
Масовані атаки Росії по 50-80 ракет відходять у минуле – Гуменюк
РФ просто провела ротацію військ: Гуменюк пояснила, що сталося в Новій Каховці
РФ просто провела ротацію військ: Гуменюк пояснила, що сталося в Новій Каховці
Минулої доби ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість дронів – Генштаб
Минулої доби ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість дронів – Генштаб
Знайшли помилку в тексті?
Помилка