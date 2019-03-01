Півметра води у будинках: весняна відлига затопила Черкаську область

Весняна відлига вкотре додає роботи пані Валентині. Вчора з підвалу відкачала воду, її тут набігло понад півметра. Нині знову прибуває, розмиває підлогу в погребі.

Велика вода прийшла у Свидівок тому, що дренажні канали захаращені і не пропускають воду. Їх не чистили майже 40 років.

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Канали на балансі Лівобережного управління водних ресурсів, 6 років тому споруди відмовилися передати селу, грошей на очищення також не виділяють. Сільрада взяла все у свої руки, оплатила проект реконструкції, її вартість 13,5 млн грн.

Тепер залежить від держави, чи врятує вона нарешті селян від постійних підтоплень. Люди ж відкачують воду і сподіваються, що торішній паводок не повториться. Тоді затопило 13 вулиць, у воді стояли понад дві сотні садиб.

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