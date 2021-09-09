Північний потік-2: названо ймовірну дату запуску газогону

Уже з 1 жовтня цього року російський газовий монополіст Газпром планує розпочати подачу газу через свій скандальний газогін Північний потік-2.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Транспортування розпочнуть із ділянки, що веде до Німеччини.

Втім, коли газ потрапить звідти до європейської мережі, залежить від німецького регулятора.

Північний потік-2 мали запустити ще 2019 року. Проте цього не сталося завдяки американським санкціям.

Процес помітно активізувався після того, як у травні цього року Вашингтон – заради співпраці з Німеччиною – деякі обмеження скасував.

Північний потік-2 (Nord Steam-2) – це проект газопроводу з Росії до Німеччини через Прибалтику, загальна довжина якого складає понад 1200 км. Газогін буде здатен транспортувати близько 55 млрд кубометрів газу на рік.

Як зазначав міністр енергетики України Герман Галущенко, навіть після запуску Північного потоку-2 наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд куб. м.

1 вересня цього року президент США Джо Байден під час зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським пообіцяв запровадити нові санкції проти РФ, якщо Кремль спробує використовувати Північний потік-2 як економічну зброю.

Наприкінці серпня США запровадили санкції проти двох росіян та одного судна РФ, пов’язаних з будівництвом газопроводу.

Чинний контракт на транзит через Україну завершиться в 2024 році.

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