Північний потік-2 підірве енергетичну безпеку Європи – прем’єр-міністр Польщі

Російський газогін Північний потік-2 – це купівля російської зброї та броні за європейські гроші. Так заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і наголосив – трубопровід підірве енергетичну безпеку Європи та збільшить залежність від Росії. Те, що цей російський проект має підтримку з боку основних держав Євросоюзу – справді розчаровує, зазначив польський прем’єр.

Факти ICTV раніше писали про те, що управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі UOKiK оштрафувало партнера Газпрому – французьку компанію Engie Energy – на на 172 млн злотих (€40 млн) за відмову співпрацювати у розслідуванні будівництва газопроводу Північний потік-2.

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