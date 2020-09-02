Північний потік-2 потрібно добудувати попри санкції США – Меркель
Ангела Меркель захищає російський проект Північний потік-2 навіть попри санкції Сполучених Штатів.
Меркель назвала запроваджені Вашингтоном обмеження, що виходять за межі території США, неправомірними.
Санкції США проти Північного потоку-2
США внесли до проекту свого оборонного бюджету нові санкції проти газогону, яким Кремль хоче постачати газ до Європи в обхід України. Його мали запустити ще торік, але через санкції будівництво затягується.
2020-09-02
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