Північний потік-2 потрібно добудувати попри санкції США – Меркель

Ангела Меркель захищає російський проект Північний потік-2 навіть попри санкції Сполучених Штатів.

Меркель назвала запроваджені Вашингтоном обмеження, що виходять за межі території США, неправомірними.

Санкції США проти Північного потоку-2

США внесли до проекту свого оборонного бюджету нові санкції проти газогону, яким Кремль хоче постачати газ до Європи в обхід України. Його мали запустити ще торік, але через санкції будівництво затягується.

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