Північний потік-2 та закон про деолігархізацію: що обговорюють на YES Brainstorming 11 вересня

Газові баталії розгорнулися 11 вересня на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), що триває у Києві. Північний потік-2 – що ми маємо окрім слів – тема дискусії. Учасники проаналізували заяву США та Німеччини про підтримку України. Та кажуть, поки це лише декларація. Тоді як Росія вже нині використовує газ як зброю і проти України, і проти Європи.

Амос Хохштайн старший радник з енергетичних питань Держдепартаменту США, а у минулому незалежний директор Нафтогазу затятий критик Північного потоку-2. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, він наполягає, що Вашингтон прекрасно розуміє, що Північний потік-2 це погана угода. Але США з Німеччиною готові запровадити санкції, якщо Москва використає газ як зброю. Однак конкретніше нічого не говорять.

Але і українців так і всю Європу він переконує, що Україна точно може розраховувати на підтримку Білого Дому.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко наголошує, Росія вже шантажує Європу – скорочує поставки і тому ціна на газ вже зросла до $700. Окрім того, Північний потік-2 поки не виконує вимог європейських законів – власник труби не повинен бути і власником газу. Тому шантаж надалі ростиме.

Голова офісу президента Андрій Єрмак закликає долучити питання газу до норманських переговорів. Адже діючий газогін – це запобіжник від російського вторгнення. Тим більше як вчора заявила Вікторія Нуланд, США готові долучитися до переговорів. Андрій Єрмак наполягає, Росія вже використовує газ як зброю проти України.

Ще одне питання – Закон про деолігархізацію визнали, що він недосконалий і його потрібно доопрацювати, щоб він відповідав Конституції України. Варто відправити документ на вивчення Венеціанської комісії. Окрім того, розвивати антимонопольне законодавство, щоб ніхто не впливати на економіку і політику нашої держави.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, зі своїми застереженнями звернулась уповноважена з прав людини Людмила Денісова та опозиційні фракції. Вони попросили відправити документ на експертизу Венеційської комісії.

Форум YES Brainstorming у Києві 11 вересня

11 вересня 2021 року в Києві проходить форум YES Brainstorming, організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука. Усі дискусії транслюються онлайн.

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