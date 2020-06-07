Півроку без м’яса і хліб у борг. Психіатрична лікарня на Львівщині на межі виживання

Психіатрична лікарня на Львівщині на межі виживання. Тут на одну людину на день на харчування ледве знаходять 12 гривень, а має бути 200. Пацієнти з січня не куштували м’яса та риби,а хліб доводиться брати у борг.

З квітня почався другий етап медреформи і лікарня отримує обмежене фінансування. Грошей ледь вистачає на хліб та крупи. Єдина допомога від волонтерів.

Якби не допомога, то вже з 4 червня пацієнти Львівської обласної психіатричної лікарні сиділи б на самій воді. Медики через соцмережі звернулися із проханням допомогти шпиталю. Відгукнулись небайдужі, які привезли кілька мішків круп, макаронів та овочів, однак і цих запасів вистачить ненадовго.

Нині тут лікується 383 пацієнти. Ліків всім теж не вистачає.

Оскільки 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи, то фінансування лікарні, як і інших медустанов, здійснює Національна служба здоров’я. Хоча у лікарні майже 200 хворих – це люди, яких має фінансувати місто, оскільки вони попадають в категорію соціально захищених державою. Однак грошей катастрофічно бракує, зізнається керівник закладу.

Не тільки у Львові такі проблеми. 150 медиків Київської психіатричної лікарні, 27 квітня, вийшли на мітинг. В адміністрації лікарні кажуть, що їм доведеться скоротити третину співробітників через введення другого етапу медичної реформи.

Лікарі кажуть, що якщо буде скорочено близько 450 співробітників – психіатрична лікарня буде знищена.

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