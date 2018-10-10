Півсотні порушень за 4 години: на Миколаївщині протестували радари TruCam

На Миколаївщині тестують новий радар. Американський лазерний пристрій ТРУ КАМ простий у використанні, чітко фотографує модель і номер авто порушника. А ще прилад захищений від втручання.

Про відеофіксацію попереджає спеціальний знак. А патрульні мають стояти біля службового авта з увімкнутими синіми маячками. Тож у водіїв є час пригальмувати. Цього разу прилад випробовували у селі Нечаяне, тут швидкість обмежена і радар налаштували на 70 кілометрів за годину. Та за перші чотири години патрульні зафіксували понад півсотні порушень. Водії зізнаються – відвикли контролювати швидкість. І схвалюють новацію.

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Поки на Миколаївщині працює лише один ТРУ КАМ. До кінця місяця область отримає ще кілька приладів. Загалом в Україні їх використовуватимуть на 21 трасі.

За перевищення швидкості порушників поки лише попереджають. А вже з 15 жовтня любителів-гонщиків чекатимуть штрафи – перший за перевищення швидкості 255 гривень, другий і наступні вдвічі більше. Оплатити можна буде на місці – у патрульних є спеціальні термінали.

До слова, Факти ICTV розповідали про ефективність TruCam

Опубліковано Жовтень, 10 в 22:15



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