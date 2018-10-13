Півсотні учасників і порятунок життя: змагання медиків у Дніпрі
За легендою – у занедбаному будинку мешкають неблагополучні батьки, вони на кілька днів залишили дітей самих удома. Хлопчик раптово починає задихатися. Медики оперативно надають допомогу та визначають діагноз.
А на сусідній локації фельдшери рятують чоловіка із серцевим нападом. Мають упоратися максимум за 10 хвилин.
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У командах – фельдшери, медсестри та водії – загалом 48 учасників. Дніпропетровщину цього року представляли шість професійних бригад і дві студентські – від медичної академії та коледжу.
На Дніпропетровщині кращу команду швидкої допомоги визначають уже дев’ятий рік поспіль.
Цього разу на змагання приїхали медики з Білорусі. Кажуть, аби навчитися новому, зокрема працювати з мінно-вибуховими травмами.
До слова, складніше, ніж у Каліфорнії: в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!