Півторарічну українку доправили до Італії для трансплантації печінки

Пандемія коронавірусу – це ще те випробування для тих, хто бореться з іншою смертельною недугою і потребує термінового лікування за кордоном. Повітряний простір між державами закритий, українцям не рекомендують перетинати державний рубіж. А для порятунку у хворого лічені тижні. Та все ж родині півторарічної Софійки Кулініч з Фастова пощастило вилетіти до Палермо.

Чотири місяці усією країною їй збирали гроші на трансплантацію печінки. Коштів, яких бракувало, а також вартість медичного борту, який доправив дівчинку на лікування, оплатив відомий меценат Андрій Мацола.

Як проводжали маленьку українку – дивіться у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про унікальну операцію з пересадки кісткового мозку в Україні.

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