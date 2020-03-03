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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Півтори години ліз по гарячій трубі! На Львівщині школяр врятував собаку

На Львівщині 13-річний школяр, ризикуючи власним життям, врятував чотирилапого.

Собака застряг у закинутій теплотрасі і не міг вибратися самотужки. Його господарка почала прохати допомоги у перехожих. Максим Василишин не залишився байдужим.

Щоб дістатися до хвостатого, хлопцеві довелося півтори години лізти по гарячій трубі. За хоробрий вчинок школяра нагородили рятувальники та навіть запросили до них на роботу.

Подробиці дивіться у сюжеті Мирослави Прокопюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Козятині старшокласники врятували життя чоловіку.

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