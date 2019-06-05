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Плачуть і жінки, і чоловіки: похорон 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому

Переяслав-Хмельницький прощається із 5-річним Кирилом, який загинув від кулі правоохоронців. П’яні поліцейські поранили дитину 31 травня. Третього червня хлопчик помер в лікарні, не приходячи до тями.

5 червня Кирила поховали у рідному місті.

Від самого ранку на вулицях було дуже людно. Спочатку маленького Кирила відспівав священик, окрім родичів прийшло багато містян.

Рідня вбита горем, бабусі довелося викликати швидку допомогу. Плакали не лише жінки, а й чоловіки, всього близько 200 людей. Прийшли й поліцейські.

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Ситуація у місті стабілізувалася. Мітингів більше не планується, 200 правоохоронців, які приїхали з Києва, повернулися назад.

Нагадаємо, що 31 травня Іван Приходько та Володимир Петровець поранили 5-річну дитину у Переяслав-Хмельницькому. 3 червня хлопчик помер у лікарні.

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