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Плаквеніл у дефіциті: чому зникли препарати для лікування ревматизму

В Україні знову з’явиться Плаквеніл. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: у регіони спрямують 2250 упаковок. 750 залишать у Києві.

Це препарат, який містить гідроксихлорохін – речовину, яку нині використовують для лікування коронавірусу, але водночас ці ліки приймають хворі на ревматизм.

З початком епідемії препарат розкупили і хворі залишились під загрозою інвалідності. Подробиці у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна отримала 3 тис. упаковок препарату для лікування хворих на Covid-19.

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