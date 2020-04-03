Плаквеніл у дефіциті: чому зникли препарати для лікування ревматизму
В Україні знову з’явиться Плаквеніл. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: у регіони спрямують 2250 упаковок. 750 залишать у Києві.
Це препарат, який містить гідроксихлорохін – речовину, яку нині використовують для лікування коронавірусу, але водночас ці ліки приймають хворі на ревматизм.
З початком епідемії препарат розкупили і хворі залишились під загрозою інвалідності. Подробиці у сюжеті Ольги Чайко.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна отримала 3 тис. упаковок препарату для лікування хворих на Covid-19.
2020-04-03
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19, ЛікиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.