План дій НБУ 2019: скасування валютних обмежень і доступні кредити

Національний банк цього року обіцяє стабільну гривню, помірну інфляцію та доступніші кредити.

В НБУ запевняють, що торік їм вдалося стабілізувати курс нацвалюти, знизити інфляцію. А міжнародні резерви зросли майже до 21 мільярда доларів. Поступово відновлюється й кредитування. Сьогодні банкіри оприлюднили план дій на 2019-тий рік. У ньому передбачили скасування низки валютних обмежень, подальше зниження інфляції та доступні кредити.

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Водночас, очікуваної багатьма українцями повноцінної іпотеки чиновники поки не прогнозують. А бажану валютну стабільність можуть похитнути сповільнення світової економіки та одразу дві виборчі кампанії.

Поки що курс нацвалюти справді стабільний. На міжбанківському валютному ринку гривня сьогодні навіть трохи зміцнилася. За 1 долар давали 28 грн і 4 коп. Це на 6 коп. краще, аніж напередодні. А щодо євро гривня зміцнилася на цілих 22 коп. – до 31 грн 93 коп. В обмінниках зелений продають максимум по 28 грн 15 коп., євро – по 32 грн 20 коп.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що НБУ оприлюднив список нелегальних обмінників.

Опубліковано Cічень, 16 в 22:09



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