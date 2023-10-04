Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі;

– Два міномети та склад БК — окупанти програли двобій на Донеччині;

– СБУ повідомила про підозру окупанту, який вбивав мирних жителів Бучі;

– Розслідування гучної справи Майдану завершено — ДБР;

– Криза у Конгресі США;

– Михайло Федоров поділився успіхами українських дронів;

– Продавали волонтерам неіснуючі автівки: Офіс Генпрокурора викрив злочинну схему шахраїв;

– Ветерани на протезах піднялись на Говерлу, щоб зібрати гроші побратимам;

– Білі янголи натрапили на ворожий вогонь в Авдіївці;

– В Україні розробили плащ-невидимку для військових.

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