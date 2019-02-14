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Пласідо Домінго у Києві: 6 виходів на біс та 20 хвилин аплодисментів стоячи

6 разів він виходив на біс. Публіка аплодувала більше 20 хвилин стоячи. У Києві відгримів перший концерт легенди світової опери Пласідо Домінго. Він тривав понад 2 години.

Родзинкою вечора став дует Пласідо Домінго з сином. Разом вони виконали кілька партій. Також до Києва співак привіз і оперних дів із Литви та США.

Не оминув співак і вже визнані світові оперні хіти. З його вуст лунали композиції Джузеппе Верді, Альфредо Каталані, Джакомо Пуччіні. Акомпонував Пласідо Домінго Національний Симфонічний оркестр України.

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Славу Пласідо Домінго приніс  легендарний концерт Три тенори. Та нині іспанець  мріє про дуети з Селін Діон, Адель та навіть з Леді Гагою. Але попри визнання райдер співака доволі скромний. У організаторів він лише попросив щоб у гримерці були фрукти, а ще багато квітів і на сцені, і в готелі. Пласідо переконує, що мега-зіркою себе не вважає. Каже: живе як і всі люди. Полюбляє футбол і вболіває за мадридський Реал.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пройшов концерт Twenty One Pilots у Києві.

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